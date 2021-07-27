Названа причина экстренной посадки пассажирского Boeing в Крыму

Пилот пассажирского Boeing, который приготовился к экстренной посадке в Крыму, принял такое решение из-за проблем в двигателе. Такую причину назвали в экстренных службах, передает РИА Новости.

Уточняется, что лайнер успешно приземлился в аэропорту Симферополя. Он следовал по маршруту из Якутии в Крым, и перед посадкой командир воздушного судна сообщил о вибрации в одном из двигателей.

Как ранее сообщили в экстренных службах, самолет со 165 пассажирами на борту начал готовиться к экстренной посадке на полуострове.