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Названа причина экстренной посадки пассажирского Boeing в Крыму

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пилот пассажирского Boeing, который приготовился к экстренной посадке в Крыму, принял такое решение из-за проблем в двигателе. Такую причину назвали в экстренных службах, передает РИА Новости.

Уточняется, что лайнер успешно приземлился в аэропорту Симферополя. Он следовал по маршруту из Якутии в Крым, и перед посадкой командир воздушного судна сообщил о вибрации в одном из двигателей.

Как ранее сообщили в экстренных службах, самолет со 165 пассажирами на борту начал готовиться к экстренной посадке на полуострове.

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