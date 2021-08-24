У возвращавшейся из Дубая россиянки украли из сумки колье по цене автомобиля

Летевшая из ОАЭ российская блогерша лишилась бриллиантового кулона по цене нового автомобиля. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Уточняется, что инцидент произошел во время перелета 25-летней жительницы Санкт-Петербурга из Дубая. Девушка по имени Виктория сдала в багаж два чемодана, однако при получении в аэропорту прибытия ей вернули лишь один. Через некоторое время сотрудники аэровокзала нашли вторую сумку и отдали ее пассажирке.

По словам блогерши, все вещи в найденном чемодане лежали не на своих местах, но главное — пропал кулон в виде бабочки с бриллиантами и сапфирами британского ювелирного дома Graff стоимостью около 660 тысяч рублей.

На записях камер видеонаблюдения момента кражи не видно. Сотрудники аэропорта Пулково на данный момент продолжают поиски украденного украшения.

Согласно данным, представленным на сайтах перепродажи автомобилей, в России можно приобрести множество подержанных машин стоимостью до 660 тысяч рублей. Кроме того, за эту сумму можно купить и новое транспортное средство — например, Renault Sandero II, Lada Granta или Niva.

Ранее россияне признались, что используют пищевую пленку, чтобы избежать взлома багажа при перелете. По мнению туристов, их чемоданы могут взломать грузчики во время погрузки в самолет и украсть деньги, ценные вещи и продукты, которых нет в данной стране. Поэтому путешественники заранее покупают в супермаркете пищевую пленку, чтобы сохранить содержимое багажа до конца поездки и не переплачивать за упаковку в аэропорту.