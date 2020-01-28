Россияне назвали способ избежать взлома чемодана в аэропорту

Треть российских пассажиров (35 процентов) используют пищевую пленку, чтобы избежать взлома багажа в аэропорту. Об этом способе сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По мнению туристов, их чемоданы могут взломать грузчики во время погрузки в самолет и украсть деньги, ценные вещи и продукты, которых нет в данной стране. Поэтому путешественники заранее покупают в супермаркете пищевую пленку, чтобы сохранить содержимое багажа до конца поездки и не переплачивать за упаковку в аэропорту.

Кроме того, россияне назвали самые воруемые вещи из их чемоданов. Оказалось, что у многих пропадали сувениры из отпуска, например, шоколад, сгущенка, оливковое масло, рыба, икра и кофе.

Другие рассказали о более странных пропажах. Так, один респондент вез из России в Европу водку в подарок друзьям, но по прибытии обнаружил, что чемодан вскрыт, а сувенира внутри нет. Другая девушка поделилась историей о краже одежды. «Я летела из Буэнос-Айреса в Атланту. Мне вскрыли чемодан, украли дорогие туфли и красивый комбинезон и приложили записку: "Уважаемый пассажир, ваш чемодан привлек наше внимание и во избежание проблем с безопасностью аэропорта, мы его открыли. Спасибо, надеемся на понимание"», — пояснила она.

В декабре сотрудники отелей поделились данными о том, какие вещи туристы чаще всего воруют из номеров и забирают домой. Наиболее распространенным объектом для кражи являются полотенца и банные халаты. Не меньшей популярностью пользуются вешалки, письменные принадлежности, столовые приборы и косметика.

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