Россиянка умерла на Кубе из-за раненой чайки

Россиянка на Кубе подобрала раненую чайку, заболела орнитозом и умерла. Об этом сообщает «КП — Новосибирск».

37-летняя Ксения П. отправилась на курорт с мужем 16 мая. Спустя несколько дней она выложила в соцсетях видео о том, как нашла на берегу моря раненую чайку и принялась ее выхаживать.

«Ксюша вылечила птицу, а потом отпустила ее на свободу. А потом у нее самой поднялась температура, начался сухой кашель», — рассказала подруга погибшей Наталья.

Местные врачи не сразу определили, что это был орнитоз. 29 мая стало известно, что Ксения скончалась. Ее муж решает вопросы с транспортировкой тела в Россию.

В апреле сообщалось, что россиянка умерла, спускаясь с горы на надувной «ватрушке» на популярном горнолыжном курорте.