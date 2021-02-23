Застрявшая на египетском курорте из-за коронавируса россиянка умерла

Застрявшая в египетском курортном городе Хургада из-за коронавируса россиянка умерла. Об этом сообщает портал E1 со ссылкой на брата погибшей Павла Коршунова.

41-летняя Юлия Акушева и ее жених из Великобритании поехали в Египет еще 20 декабря 2020 года и намеривались вернуться в середине января, однако из-за пандемии международные границы оказались закрыты. Таким образом 41-летняя россиянка и ее возлюбленный были вынуждены остаться на курорте.

Позднее у женщины случился инсульт. Местные врачи диагностировали у россиянки опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени, вскоре она впала в кому и умерла.

Ранее сообщалось, что одному из первых американцев, погибших в результате заражения британским штаммом коронавируса, лишь с шестого раза поставили верный диагноз. По словам его жены, с начала пандемии COVID-19 35-летний Альфонсия Джексон-младший из американского штата Алабама старался избегать больших скоплений людей и выходил из дома только на работу. Несмотря на это, в январе его самочувствие стало ухудшаться. У мужчины было затрудненное дыхание и повышенная температура.