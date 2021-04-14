Россиянка каталась на надувной «ватрушке» с горы и умерла

Россиянка умерла, спускаясь с горы на надувной «ватрушке» на популярном горнолыжном курорте. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Кемеровской области.

По данным ведомства, 51-летняя жительница Новосибирска вместе со своим спутником отправились кататься на «ватрушках» на трассу, расположенную на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Отмечается, что лыжный маршрут не был оборудован для спуска на тюбингах.

«Мужчина потерял ее из вида, помощи в поисках знакомой он попросил у работников комплекса. Они обнаружили женщину без сознания за пределами трассы около металлической постройки», — рассказали в СКР.

На место происшествия прибыли спасатели. Туристку спустили к подножию горы, после чего передали врачам скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали, однако в больнице она скончалась из-за полученных повреждений.

Следственные органы выясняют обстоятельства гибели россиянки.

В декабре стало известно о россиянке, впавшей в кому после катания на «ватрушке» по снежному склону в Амурской области. Медики в срочном порядке госпитализировали пострадавшую и провели трепанацию черепа.