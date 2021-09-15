Названа причина аварийной посадки летевшего из Турции в Петербург самолета

Пассажирский лайнер авиакомпании «Россия», следовавший из турецкой Антальи и совершивший аварийную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, попал в стаю птиц, что нарушило работу одного двигателя. Такую причину ТАСС назвали в авиакомпании.

Как рассказали агентству в Северо-Западной транспортной прокуратуре, пассажиры и члены экипажа во время посадки воздушного судна не пострадали и уже покинули воздушное судно. Всего на борту находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа. При этом в надзорном органе отметили, что причиной аварийной посадки стала техническая неисправность.

О том, что пассажирский лайнер авиакомпании «Россия», следовавший из Антальи, подал сигнал бедствия перед посадкой в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, сообщил ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку «соблюдения законодательства о безопасности полетов» по факту аварийной посадки самолета в Пулково.

