Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском

В Иркутской области жестко сел пассажирский самолет L-410 с 16 человеками на борту

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что на борту воздушного судна находятся 16 человек, включая двоих членов экипажа. Авиалайнер следовал из Иркутска в населенный пункт Казачинское.

По данным источника, самолет приземлился в четырех километрах от пункта назначения. Он уточнил, что при жесткой посадке несколько человек пострадали.

В МЧС России информацию подтвердили. «Подробности уточняются, на место следуют спасатели», — сообщили в ведомстве.

Let L-410 «Turbolet» — многоцелевой двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Разработан конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice. Предназначается для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами (ВПП).