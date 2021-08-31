Гидросамолет совершил жесткую посадку под Саратовом

Гидросамолет совершил жесткую посадку на Волге в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрия Юрина.

По предварительным данным, самодельный двухместный легкомоторный гидросамолет «Бриз» под управлением пилота, чья личность на данный момент устанавливается, жестко приводнился после взлета. По сообщениям Южной транспортной прокуратуры, пилот после посадки получил травму и обратился за медицинской помощью. Само воздушное судно частично разрушено.

Следственный комитет начал проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.

Ранее стало известно, что частный самолет-амфибия упал в Москву-реку возле села Черкизово неподалеку от подмосковной Коломны. Он перевернулся во время посадки на воду. В результате падения никто не пострадал.