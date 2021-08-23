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Частный самолет-амфибия упал в реку в Подмосковье

ТАСС: частный самолет-амфибия упал в Москву-реку возле села Черкизово в Московской области
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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку возле села Черкизово, которое располагается недалеко от подмосковной Коломны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Также отмечается, что самолет перевернулся во время посадки на воду. В ГУМЧС проверяют данные о падении самолета.

Ранее сообщалось, что легкомоторный частный самолет Piper, упавший под Санкт-Петербургом, столкнулся в воздухе с другим судном. Известно, что второй самолет получил незначительные повреждения и сумел приземлиться, пилот не пострадал. Инцидент произошел на территории аэродрома в деревне Гостилицы, где проводились тренировочные полеты.

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