Стало известно о состоянии пилотов упавшего в реку частного самолета-амфибии

ТАСС: два пилота из самолета-амфибии, упавшего в Москву-реку близ Коломны, не пострадали

Пострадавших при крушении частного самолета-амфибии в подмосковном селе Черкизово нет. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, двух пилотов осмотрели врачи скорой помощи — они не нуждаются в госпитализации.

Также источник ТАСС заявил, что возможной причиной падения воздушного судна могла стать ошибка пилотирования. Он добавил, что самолет перевернулся при посадке на воду.

Ранее легкомоторный частный самолет Piper упал под Санкт-Петербургом после столкновения в воздухе с другим судном. В самолете находились два пассажира и пилот. ЧП произошло на территории аэродрома в деревне Гостилицы, где проводились тренировочные полеты.