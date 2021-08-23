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Названа возможная причина падения самолета-амфибии в реку в Подмосковье

Возможной причиной падения самолета-амфибии под Коломной могла стать ошибка пилотирования
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Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

Причиной падения частного самолета-амфибии около подмосковного села Черкизово могла стать ошибка пилотирования, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, самолет перевернулся при посадке на воду.

Как сообщает источник ТАСС, по предварительным данным, погибших при падении воздушного судна нет. Он пояснил, что очевидцы видели, как после крушения пассажиры самолета поплыли к берегу. Собеседник добавил, что данных об их состоянии пока нет.

Ранее сигнал бедствия подал пассажирский самолет, который летел из Волгограда в Москву. После сигнала воздушное судно резко снизилось и продолжило полет на высоте около трех тысяч метров. По словам представителя авиакомпании, это случилось из-за срабатывания одного из датчиков системы кондиционирования на борту. Самолет приземлился в Шереметьево в штатном режиме.

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