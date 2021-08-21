Названа причина подачи сигнала бедствия летевшего в Москву самолета

Представитель авиакомпании назвал причину, по которой пассажирский самолет, летевший из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что во время выполнения рейса SU 6416 из Волгограда в Москву на самолете Sukhoi Superjet 100 сработал один из датчиков системы кондиционирования.

О том, что пассажирский самолет подал сигнал бедствия, стало известно ранее 21 августа. Он подал сигнал, пролетая над Тамбовской областью, и резко снизился. Затем лайнер продолжил полет на высоте около трех тысяч метров.

В 14:27 по московскому времени самолет совершил посадку в аэропорту назначения в Шереметьево в штатном режиме.