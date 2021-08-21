Подавший сигнал бедствия на пути в Москву самолет успешно приземлился

Летевший из Волгограда в Москву пассажирский самолет успешно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево после того, как на его борту сработал датчик неисправности. Об этом сообщили в экстренных службах, передает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что самолет совершил посадку в штатном режиме.

О том, что пассажирский самолет, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия, стало известно ранее 21 августа. По данным «Интерфакса», речь идет о самолете Sukhoi Superjet 100. Он подал сигнал, пролетая над Тамбовской областью, и резко снизился. Предположительно, причиной стала разгерметизация. Затем лайнер продолжил полет на высоте около трех тысяч метров.