Российский самолет совершил посадку в Екатеринбурге с отказавшим автопилотом

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Минеральных вод, совершил посадку в Екатеринбурге с отказавшим автопилотом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Уральской транспортной прокуратуры.

Сегодня, 26 июля, самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Минеральные Воды — Екатеринбург, приземлился в аэропорту Кольцово. Сообщается, что из-за отказа автопилота, командиру воздушного судна пришлось посадить лайнер в ручном режиме.

На борту находилось 130 пассажиров, включая 21 ребенка и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Отмечается, что по факту произошедшего Уральская транспортная прокуратура проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности полётов.

26 июля самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», подавший сигнал бедствия после вылета из Минска, резко изменил курс и направился в Москву. Позже уточнялось, что причиной экстренной посадки лайнера была неисправность датчика давления.