Резко изменивший курс самолет «Белавиа» приземлился в Москве

Самолет авиакомпании «Белавиа», подавший сигнал тревоги и резко изменивший курс полета, успешно приземлился в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Летевший из Минска в Анталью лайнер изменил траекторию движения из-за срабатывания датчика давления. На борту находилось 207 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

26 июля воздушное судно Boeing 737 авиакомпании «Белавиа», летевшее в Турцию, подало сигнал бедствия спустя час после вылета из Минска. Изначально самолет следовал в популярный курортный город Анталья, но потом изменил траекторию движения и запросил у диспетчеров аэропорта в Воронежской области экстренную посадку.

Позже самолет снова изменил курс и направился на посадку в московский аэропорт.