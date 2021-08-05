Подавший сигнал бедствия самолет Екатеринбург — Москва сел в Казани

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в Москву и подавший сигнал тревоги, совершил посадку в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Казани», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске сотрудники транспортной полиции задержали 35-летнего жителя Амурской области, который «заминировал» железнодорожный вокзал из-за нежелания возвращаться к семье из шести детей и жены. Вокзал немедленно эвакуировали, на место прибыли экстренные службы, однако взрывное устройство не обнаружили.