Россиянин «заминировал» вокзал из-за нежелания возвращаться к шестерым детям

В Хабаровске сотрудники транспортной полиции задержали 35-летнего жителя Амурской области, который «заминировал» железнодорожный вокзал из-за нежелания возвращаться к семье из шести детей и жены. Об этом сообщили в управлении ведомства.

По данным МВД, после того, как россиянин пригрозил взрывом, вокзал немедленно эвакуировали, на место прибыли экстренные службы, однако взрывное устройство не обнаружили.

На допросе мужчина пояснил, что был пьян и решил позвонить на телефон «02», чтобы не возвращаться домой к семье. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В апреле жительница Красноярска решила сообщить, что в магазине на первом этаже ее дома находится опасный предмет, потому что ей мешал шум от кондиционеров в торговой точке. Из здания эвакуировали 45 человек, включая жильцов дома, сотрудников и покупателей магазина. Однако при обследовании торговой точки подозрительных предметов обнаружено не было. Против женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).