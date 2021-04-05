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Россиянка «заминировала» магазин из-за мешающих ей отдыхать кондиционеров

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Жительница Красноярска решила сообщить, что в магазине на первом этаже ее дома находится опасный предмет, так как шум от кондиционеров в торговой точке мешал ей отдыхать. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Уточняется, что после звонка о «минировании» на место прибыла оперативно-следственная группа. Ее сотрудники эвакуировали из здания 45 человек, включая жильцов дома, сотрудников и покупателей магазина. Однако при обследовании торговой точки подозрительных предметов обнаружено не было.

Выяснилось, что звонок поступил от 44-летней россиянки. «Женщина пояснила полицейским, что ей мешал отдыхать шум от работающих кондиционеров, установленных в магазине, поэтому она решила испугать предпринимателей сообщением о минировании», — говорится в публикации.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Максимальное наказание по этой статье предполагает до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что утром 5 апреля во все 70 школ Хабаровска поступили сообщения о минировании. Начальник отдела управления образования администрации города Алексей Соболев отметил, что все школьники, находившиеся к тому моменту на занятиях, были эвакуированы.

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