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Все школы российского города получили сообщения о минировании

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Хабаровске все школе получили сообщения о минировании. В настоящее время идет подсчет эвакуированных детей и сотрудников учебных учреждений, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела управления образования администрации города Алексея Соболева.

Он пояснил, что рассылка по всем 70 школам города прошла в 8:00 (1:00 по Москве). Соболев отметил, что в Хабаровске насчитывается порядка 65 тысяч школьников, однако не всех пришлось эвакуировать, так как не везде начались занятия.

Чиновник также добавил, что образовательные учреждения сами примут решение, куда отправить детей: в соседние школы или по домам.

31 марта в Новосибирске сообщили о минировании здания администрации и трех станций метро. Всех людей эвакуировали, однако угроза взрыва не подтвердилась.

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