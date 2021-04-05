Все школы российского города получили сообщения о минировании

В Хабаровске все школе получили сообщения о минировании. В настоящее время идет подсчет эвакуированных детей и сотрудников учебных учреждений, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела управления образования администрации города Алексея Соболева.

Он пояснил, что рассылка по всем 70 школам города прошла в 8:00 (1:00 по Москве). Соболев отметил, что в Хабаровске насчитывается порядка 65 тысяч школьников, однако не всех пришлось эвакуировать, так как не везде начались занятия.

Чиновник также добавил, что образовательные учреждения сами примут решение, куда отправить детей: в соседние школы или по домам.

31 марта в Новосибирске сообщили о минировании здания администрации и трех станций метро. Всех людей эвакуировали, однако угроза взрыва не подтвердилась.