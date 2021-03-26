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В Подмосковье сообщили о минировании всех школ и детсадов

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Фото: АГН «Москва»

В Московской области неизвестный сообщил о минировании всех школ и детских садов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Поступило анонимное сообщение о том, что во всех школах и детских садах заложены взрывные устройства. На место выехали специалисты, проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

По его словам, информации об эвакуациях пока нет.

Ранее россиянка сообщила о «минировании» в МФЦ из-за слишком длинной очереди. В итоге очередь исчезла. Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывчатки ни в здании, ни дома у женщины. За ложное сообщение о теракте ей грозит от 200 тысяч штрафа до трех лет принудительных работ.

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