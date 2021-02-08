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Российские школы проверили после угрозы минирования

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Школы в нескольких городах России проверили после сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что после волны сообщений об угрозах проверили все школы Москвы и Подмосковья. Взрывных устройств там не обнаружили.

Сейчас полиция изучает сообщения об угрозе взрывов. «8 февраля в московскую полицию обратился мужчина, который заявил о том, что в социальной сети Likee его дочь, ученица четвертого класса, увидела сообщение о "минировании" порядка 20 тысяч школ по всей России», — сообщил собеседник ТАСС.

В августе 2020 года неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в более полутора тысячах зданий в Москве и Подмосковье. Среди «заминированных» оказались все станции столичного метро, МФЦ, 750 гостиниц, 350 торговых центров, 90 районных судов, а также автовокзалы и медицинские учреждения.

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