В Москве и Подмосковье «заминировали» более полутора тысяч зданий

Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в более полутора тысячах зданий в Москве и Подмосковье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Среди «заминированных» оказались все станции столичного метро, МФЦ, 750 гостиниц, 350 торговых центров, 90 районных судов, а также автовокзалы и медицинские учреждения. РИА Новости уточняет, что в сообщениях называли терминалы и все самолеты в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский».

Все объекты продолжают работать в штатном режиме. В некоторых проводилась эвакуация, всего на улицу было выведено около 25 тысяч человек. Угроза взрыва ни в одном случае не подтвердилась.

Днем ранее, 19 августа, в Москве «заминировали» семь районных судов, в том числе Пресненский, где в тот момент проходило слушание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Также возможную бомбу искали в Мавзолее Ленина, метрополитене, ТЦ, Московской бирже и нескольких университетах.

Сообщения о минированиях в крупных городах России начали поступать в ноябре 2019 года. При этом все они оказались ложными. Иногда предупреждения сопровождаются требованием к православному олигарху Константину Малофееву выплатить 120 биткоинов, якобы украденные с биржи WEX.