По московскому метро, аэропортам и ТЦ прокатилась волна сообщений о минировании

Все станции московского метро, аэропорты Шереметьево и Жуковский, а также торговые центры сети «Ашан» и родильный дом на юго-западе города проверяют после сообщений о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На электронную почту метрополитена поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на трех станциях без указания названия. Учитывая то, что станции не названы, проверку пройдут на всем метро», — уточнил собеседника агентства. В экстренных службах добавили, что метро и другие «заминированные» учреждения продолжают работать в штатном режиме.

Ранее в Москве и Санкт-Петербурге прокатилась волна «минирований» судов. Тогда на электронные почты учреждений пришли сообщениями с угрозами, где говорилось, что данные о заложенных бомбах будут поступать до тех пор, пока некий Константин Малофеев (так зовут предпринимателя, основателя телеканала «Царьград ТВ», которого называют православным олигархом — прим. «Ленты.ру») не заплатит выкуп в размере 120 биткоинов. Все сообщения о минированиях оказались ложными.

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