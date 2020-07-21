Пьяная россиянка «заминировала» кафе «Вдрабодан» из-за нежелания уходить

Жительница Биробиджана получила условный срок за ложное сообщение о минировании кафе, которое она не хотела покидать в состоянии алкогольного опьянения. Об этом со ссылкой на прокуратуру области сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в апреле 2019 года в 6 часов утра. Пьяная 42-летняя клиентка заведения «Вдрабодан» сказала одному из сотрудников, что в помещении заложена бомба, и она скоро взорвется. Работник кафе вызвал правоохранителей: они эвакуировали посетителей и персонал, осмотрели здание и не обнаружили взрывчатых веществ.

Суд признал россиянку виновной в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений. Ее приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также с женщины взыскали материальный ущерб.

Отмечается, что осужденная признала вину и раскаялась.