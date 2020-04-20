Пьяная россиянка выронила ребенка во время спуска из окна по простыням

В Омске местная жительница спускалась с трехлетним ребенком с четвертого этажа по простыням и выронила его. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Омской области, передает «Интерфакс».

Около 23:00 18 апреля местный житель заметил женщину и вызвал полицию, к дому также подошли другие прохожие. В какой-то момент женщина выронила ребенка. Его успели поймать стоявшие у стены очевидцы, но при падении ребенок ударился головой о стену. При этом женщину спасли сотрудники МЧС.

В МВД рассказали, что мальчику три года, его и мать госпитализировали. Предварительно, у женщины выявили алкогольное опьянение.

Издание «БК55» выяснило, что родители женщины заперли ее в квартире, не оставив ключей, и уехали «по своим делам». Из-за этого она решила покинуть дом через окно, но куда она собиралась отправиться с ребенком, неизвестно.

Ранее студентка из Пермского края попыталась выбраться по простыням с пятого этажа общежития, чтобы приобрести алкоголь во время празднования своего дня рождения, потому что вахтерша не пустила бы ее на улицу. На уровне четвертого этажа простыни порвались, девушка упала и получила серьезные травмы. Очевидцы вызвали скорую, но по дороге в больницу девушка пережила клиническую смерть и умерла в реанимации.

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