Россиянка вышла из окна в поисках алкоголя и погибла

Жительница пермского города Чайковский попыталась выбраться из окна по простыне, упала и погибла. Об этом сообщает портал «Огни Камы».

По информации издания, девушка жила в студенческом общежитии и в ночь на 11 марта праздновала свое 19-летие. Не став дожидаться утра, она решила отправиться на поиски алкоголя ночью. Из-за того, что вахтерша не пустит ее на улицу, россиянка решила выбраться через окно пятого этажа. Она связала несколько простыней и начала спускаться по ним, но на уровне четвертого этажа импровизированная веревка порвалась. Студентка рухнула вниз на асфальт и получила серьезные травмы. Очевидцы вызвали скорую, по дороге в больницу пострадавшая пережила клиническую смерть и в итоге скончалась в реанимации.

Полиция начала проверку для установления обстоятельств и точной причины случившегося.

В начале марта в Петербурге восьмилетний мальчик упал с балкона на 20 этаже, пока собирался на тренировку по дзюдо. Ребенок умер в машине скорой помощи во время реанимации.

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