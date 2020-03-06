Восьмилетний россиянин выпал с 20 этажа перед тренировкой по дзюдо

Восьмилетний мальчик выпал с 20 этажа и разбился насмерть, сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие».

Сильно покалеченного ребенка нашли под окнами многоэтажного дома в Приморском районе Петербурга днем в четверг, 5 марта. По предварительным данным, мальчик упал с балкона квартиры, расположенном на 60-метровой высоте. Он умер в машине скорой помощи во время реанимации.

Мать погибшего второклассника рассказала, что после школы проводила сына до подъезда и сказала подняться домой и взять форму для похода на тренировку по дзюдо. Сама она осталась ждать внизу и в квартиру не поднималась.

Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

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