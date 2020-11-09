Российский самолет вернули в аэропорт из-за угрозы взрыва

Российский самолет, который должен был лететь рейсом Москва — Петропавловск-Камчатский, вернули в аэропорт Шереметьево из-за пассажира, заявившего о минировании судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В аэропорт Шереметьево вернулся самолет рейса Москва — Петропавловск-Камчатский из-за неадекватного пассажира и угроз о "минировании"», — сказал собеседник агентства. Отмечается, что на борту самолета было 224 человека.

Воздушное судно осмотрели. Угроза о минировании оказалась ложной. Пассажира доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

В августе неизвестные сообщили в службы экстренного реагирования о якобы минировании в полутора тысячах зданий по Москве и Подмосковью. Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась, из некоторых зданий при этом было эвакуировано порядка 25 тысяч человек.

Сообщения о минировании в крупных городах России начали поступать в ноябре 2019 года. При этом все они оказались ложными. Иногда предупреждения сопровождаются требованием к православному олигарху Константину Малофееву выплатить 120 биткоинов, якобы украденные с биржи WEX.