Российский самолет прервал полет из-за закурившего пассажира

Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего на борту пассажира. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал источник агентства, самолет сел в Иркутске, чтобы передать полиции пассажира, закурившего на борту и создавшего таким образом угрозу безопасности полету.

Эту информацию агентству подтвердила представитель авиакомпании. По его словам, время стоянки самолета в Иркутске составило 25 минут. За это время воздушное судно было тщательно досмотрено на предмет возгорания. Представитель авиакомпании выразил сожаление из-за доставленных пассажирам неудобств и добавил, что для компании главным приоритетом остается безопасность полетов, поэтому необходимо исключить любой риск.

Что касается курильщика, то с него будут взысканы все расходы за вынужденную стоянку.

Ранее сообщалось о вынужденной посадке самолета «Победы», совершающего рейс из Мурманска в Москву, из-за курильщицы на борту. Женщина намеренно нарушила правило безопасности и дважды закурила, несмотря на запрет. Лоукостер планирует взыскать с нее расходы на вынужденную посадку.