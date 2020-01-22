Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем

Башинформ / YouTube

Жительница Башкирии устроила дебош во время авиаперелета в Объединенные Арабские Эмираты. Видеозапись случившегося опубликовало агентство «Башинформ» на своем YouTube-канале.

Инцидент произошел во вторник, 21 января, на борту чартерного лайнера, следовавшего по маршруту из Уфы в Дубай. По словам очевидцев, женщина находилась в нетрезвом состоянии, громко выкрикивала нецензурные выражения и бросалась на пассажиров. В частности, нескольких мужчин она побила кулаками и сумкой. При этом дебоширка не реагировала на обращения членов экипажа. «Командир корабля заявил по громкой связи, что если неадекватная гражданка не успокоится, самолет совершит вынужденную посадку в Иране», — рассказала собеседница агентства.

В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча. На кадрах размещенного в сети ролика видно, как несколько мужчин удерживают дебоширку и связывают ей руки. После этого, отмечает «Башинформ», россиянка успокоилась и уснула. Сразу по прибытии ее передали сотрудникам полиции.

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