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Заклеивающий скотчем повреждение на самолете мужчина попал на камеру

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Пассажиры Alitalia сфотографировали сотрудника авиакомпании, заклеивающего повреждение самолета скотчем перед вылетом. Снимок публикует The Sun.

На изображении видно, как мужчина в шортах и футболке сидит на крыле самолета и накладывает куски клейкой ленты на область на стыке крыла и фюзеляжа.

Однако издание сообщает, что сотрудник Alitalia использовал специальный скотч Speed Tape, который зачастую применяется в целях устранения незначительных пробоин и царапин. Отмечается, что такой скотч изготавливается из силиконового или акрилового клея, а также тканевой и алюминиевой основы, что означает, что он не только липкий, но и очень прочный.

Помимо этого, такая лента выдерживает температуры в диапазоне от минус 54 до плюс 149 градусов по Цельсию, а также обладает огнестойкостью и водонепроницаемостью. Стоимость такой ленты достигает десятков тысяч рублей.

Ранее в декабре самолет американской авиакомпании Delta Airlines потерял надувной трап, подлетая к аэропорту Бостона. Лайнер Boeing 767 совершал перелет из Франции. При приземлении трап упал на задний двор жителя небольшого города Милтон Венхана Хуанга и повредил несколько ветвей его клена.

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