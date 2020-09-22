Российский пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц

Российский пассажирский самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся со стаей птиц. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщили РИА Новости в Уральской транспортной прокуратуре.

Как отметили в надзорном ведомстве, инцидент произошел на стометровой высоте. Командир воздушного судна принял решение следовать до пункта назначения — в аэропорт Шереметьево, где лайнер успешно приземлился.

На борту в этот момент находились 74 человека — 69 пассажиров и пять членов экипажа.

«Свердловской транспортной прокуратурой по персональному поручению Уральского транспортного прокурора проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — добавили в ведомстве.

В июне в сети появились фотографии огромной пробоины в кабине пилотов самолета, образовавшейся после столкновения с птицей. В подписи к посту было указано, что инцидент произошел на испанской авиабазе с четырехмоторным турбовинтовым Airbus A400M Королевских военно-воздушных сил Великобритании.