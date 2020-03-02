Проникшие в самолет голуби устроили переполох перед вылетом

Индийский журналист Нирнай Капур (Nirnay Kapoor) поделился видео, на котором запечатлены проникшие в самолет голуби. Он опубликовал ролик в Twitter-аккаунте.

На размещенных кадрах видно, как два голубя устроили переполох в самолете: они летают по салону, в то время как пассажиры и бортпроводники пытаются поймать их голыми руками. Представители авиакомпании GoAir в Twitter заявили, что члены экипажа «сразу избавились от птиц на борту» и лайнер вылетел в Джайпур по расписанию.

Однако на самом деле самолет прибыл в место назначения на 30 минут позже. В комментариях под постом журналиста сотрудники GoAir принесли свои извинения.

«Мы понимаем, что вы получили не то впечатление от путешествия, на которое рассчитывали, и мы сожалеем», — написали они.

В январе самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс из Баку в Москву, столкнулся со стаей птиц. Капитан лайнера принял решение вернуться в аэропорт вылета. Приземление прошло успешно, пострадавших нет. Авиакомпания отправила пассажиров в пункт назначения резервным бортом.

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