Таможенники нашли мертвых животных в багаже авиапассажира

Авиапассажир пытался провезти в багаже мертвых птиц и был задержан таможенниками в аэропорту Вашингтона. Об этом пишет New York Post.

Гражданин Китая прибыл в США из Пекина. По информации издания, животные были запечатаны в пластиковый прозрачный пакет с персонажами детского мультфильма. Мужчина заявил, что вез их в Мэриленд в качестве корма для кошки.

Сотрудники аэропорта нашли упаковку и уничтожили ее путем сжигания. В аэропорту сообщили, что птицы запрещены к ввозу на территорию США как потенциальные разносчики птичьего гриппа.

В октябре сотрудники аэропортов назвали самые необычные вещи, которые им доводилось находить в багаже за время своей работы. Многие признавались, что находили в багаже секс-игрушки, зачастую в больших количествах. Некоторые пытались перевозить в багаже мертвых животных.

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