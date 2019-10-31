Сотрудник аэропорта обчистил сумку пассажирки и решил на ней нажиться

Жительница американского штата Оклахома пожаловалась на сотрудника аэропорта, который украл из ее чемодана вещи и решил продать их через интернет. Ее историю публикует Fox News.

По словам Кинли Райс (Kinley Rice) из города Сапульпа, она летела авиакомпанией American Airlines из аэропорта Талса и по прибытии обнаружила, что некоторые предметы одежды исчезли из ее сумки вместе с багажной биркой. Среди них была куртка модного бренда Patagonia.

Позже Райс случайно обнаружила в продаже на Facebook подозрительно похожую куртку с тем же штрих-кодом, что был у нее. Девушка зашла на страницу пользователя, разместившего объявление, и увидела, что он работает на разгрузке багажа в аэропорту Талса.

После этого Райс написала заявление в полицию и подала иск на авиакомпанию, несмотря на то, что перевозчик уже пообещал выплатить ей компенсацию в размере тысячи долларов за украденные вещи.

Представитель American Airlines заявил, что они крайне обеспокоены заявлением девушки и уже начали собственное расследование.

В октябре сотрудники аэропортов назвали самые необычные вещи, которые им доводилось находить в багаже за время своей работы. Многие признавались, что находили в багаже секс-игрушки, зачастую в больших количествах. Некоторые пытались перевозить в багаже мертвых животных.

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