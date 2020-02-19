Двигатель самолета загорелся прямо перед взлетом

Двигатель самолета авиакомпании GoAir загорелся прямо перед взлетом. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел в аэропорту индийского города Ахмедабад с лайнером, направлявшимся в Бангалор на юге страны. По данным представителей перевозчика, возгорание вызвал инородный объект, попавший в двигатель. Предполагается, что этим объектом была птица.

Огонь удалось оперативно потушить. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали, пострадавших нет. В результате случившегося запланированный рейс перенесли на четыре часа.

В январе самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», вылетевший из Баку в Москву, столкнулся со стаей птиц. Капитан лайнера принял решение вернуться в аэропорт вылета.

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