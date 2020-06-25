Огромную пробоину в кабине пилотов после столкновения с птицей показали на фото

В сети появился снимок огромной пробоины в фюзеляже военно-транспортного самолета, возникшей после столкновения с птицей. Фото опубликовано в Twitter-аккаунте Breaking Aviation News.

На размещенном кадре запечатлена дыра в корпусе воздушного судна в районе кабины пилотов, а также следы пребывания там животного — перья и брызги крови.

— Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) 25 июня 2020, 10:23

В подписи к посту указано, что инцидент произошел на испанской авиабазе Хетафе, неподалеку от Мадрида, с четырехмоторным турбовинтовым Airbus A400M Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Пользователи отреагировали на ситуацию в комментариях. «Мне казалось, что фюзеляж должен быть немного крепче, учитывая, что это военный самолет... Если птица может сделать такое... Не уверен, сможет ли самолет справиться со снарядами», «Наверное, это был птеродактиль», «Что за птица? Страус?» — писали они.

Аналогичный случай был зафиксирован ранее в мае. Тогда инцидент произошел на авиабазе в Сарагосе с четырехмоторным турбовинтовым Airbus A400M Военно-воздушных сил Испании.

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