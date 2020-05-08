Опубликовано фото гигантской пробоины в самолете после столкновения с птицей

В сети появился снимок гигантской пробоины в фюзеляже военно-транспортного самолета, возникшей после столкновения с птицей. Фото опубликовано в Twitter-аккаунте Breaking Aviation News.

На размещенном в сети кадре запечатлена дыра в корпусе воздушного судна в районе шасси, а также следы пребывания там животного — перья и брызги крови.

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) 08 мая 2020, 09:31

В подписи к посту указано, что инцидент произошел на авиабазе в Сарагосе с четырехмоторным турбовинтовым самолетом Airbus A400M Военно-воздушных сил Испании. О том, когда именно случилась авария, не уточняется.

29 октября прошлого года пилот самолета запечатлел на видео, как птица врезалась в лобовое стекло лайнера. После случившегося на стекле остались ее следы, а член экипажа выронил телефон из рук и произнес за кадром фразу «О, черт!»

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