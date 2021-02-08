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Занятия в школах на Дальнем Востоке отменили из-за сообщений о минировании

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Занятия в школах нескольких регионов на Дальнем Востоке отменили из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС и «Интерфакс»со ссылкой на местные власти.

В частности, были эвакуированы учащиеся 149 школ в Сахалинской области. В учебных заведениях проходят проверки, занятия первой смены отменены. Из-за похожих сообщений учебный процесс приостановлен и в школах Благовещенска Амурской области.

В январе прошлого года ФСБ вычислила сервис в Нидерландах, с которого в массовом порядке рассылаются ложные сообщения о минировании судов, школ, больниц и торговых центров в России. С 28 ноября 2019 года на электронные адреса судов 16 регионов России поступило более тысячи анонимных сообщений с сервиса Startmail.com.

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