Учебные заведения на Дальнем Востоке массово эвакуировали

Учебные заведения в ряде городов на Дальнем Востоке массово эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, были эвакуированы пять школ и Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема в Биробиджане, а также десять школ во Владивостоке.

Также поступили сообщения о взрывных устройствах в пяти школах, двух гимназиях, лицее, спорткомплексе Амурского госуниверситета и четырех колледжах в Благовещенске. На данный момент часть учебных заведений проверили, взрывных устройств там не обнаружили.

Ранее сообщалось, что из-за сообщений об угрозе взрыва были эвакуированы все школы Хабаровска. Отправитель сообщил о заложенных пороховых зарядах здании спортивного комплекса Арена «Ерофей», а также в двух школах города без указания номеров. В связи с этим было принято решение эвакуировать все школы.

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