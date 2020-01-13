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Все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва
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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает
ТАСС
.
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