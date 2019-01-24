На Сахалине эвакуировали 19 школ из-за угрозы взрыва

Утром 24 января в Южно-Сахалинске эвакуировали десятки школ и административных зданий из-за угрозы взрыва. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Информация о заложенных взрывных устройствах приходит анонимно по электронной почте. Первое сообщение о минировании было получено в 9 часов 23 минуты. После этого власти приняли решение отменить занятия в учебных заведениях и эвакуировать учеников 19 школ. Областное управление ФСБ подтвердило, что это не учения.

По данным местного издания Sakhalin.info, спецслужбы также эвакуировали сотрудников мэрии и несколько районных больниц. По состоянию на 14:00 по местному времени (6:00 по Москве) кинологи и другие представители экстренных служб проверили 13 школ и не обнаружили ни одного взрывного устройства.

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