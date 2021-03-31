Россия
 
Последние новости
В доме стрелка из Мытищ нашли крупный склад оружия
Женщина пожаловалась на боль в животе после вечеринки и оказалась больна раком
Соседка стрелка из Мытищ раскрыла подробности его жизни
Долги продавцов квартир в России предложили переложить на покупателей
Обнаружен «вызывающий страх» новый хищный динозавр
В России выявили 8275 новых случаев коронавируса
Павел Деревянко ответил раскрывшему его гонорары Никите Михалкову
Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток
Рудковская цитатой Путина ответила назвавшему ее дурой директору «Самбо-70»
Тихановская призвала Россию поддержать ее переговоры с Лукашенко
Новости партнеров
Прослушать новость

В российском городе сообщили о минировании мэрии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Wikimapia

В Новосибирске сообщили о минировании здания администрации, сотрудников мэрии эвакуируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал администрации.

Также в анонимном письме говорилось о минировании трех станций метро. Их временно закрыли. Там провели проверку — угроза не подтвердилась. Метро работает в штатном режиме.

В настоящее врея правоохранительные органы проверяют сообщение о минировании в здании мэрии.

Ранее в Московской области неизвестный сообщил о минировании всех школ и детских садов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Подмосковье сообщили о минировании всех школ и детсадов
Россиянка «заминировала» МФЦ из-за большой очереди
Российские школы проверили после угрозы минирования