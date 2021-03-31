В российском городе сообщили о минировании мэрии

В Новосибирске сообщили о минировании здания администрации, сотрудников мэрии эвакуируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал администрации.

Также в анонимном письме говорилось о минировании трех станций метро. Их временно закрыли. Там провели проверку — угроза не подтвердилась. Метро работает в штатном режиме.

В настоящее врея правоохранительные органы проверяют сообщение о минировании в здании мэрии.

Ранее в Московской области неизвестный сообщил о минировании всех школ и детских садов.