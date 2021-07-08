Дембель пошутил и «заминировал» самолет в Москву

В Благовещенске пассажир самолета, вылетающего в Москву, сообщил о заложенном в салоне взрывном устройстве. Об этом сообщает ТАСС.

В результате людей эвакуировали, самолет досмотрели кинологи. В результате никаких опасных предметов на борту обнаружено не было.

Нарушитель задержан. Выяснилось, что им оказался уволившийся в запас со срочной службы «дембель». Как пояснил агентству «Интерфакс» и.о. начальника Благовещенского линейного отдела МВД РФ на транспорте Александр Храмов, молодой человек должен был вылететь домой тем же рейсом, и уже находился в самолете.

Телефонный террорист объяснил полицейским, что он таким образом просто пошутил.

В январе полиция задержала для дальнейшего разбирательства слесаря московского аэропорта Шереметьево после того, как на одном из КПП он во время прохождения досмотра заявил инспектору службы безопасности, что у него при себе имеется взрывное устройство. Инспектор незамедлительно нажал кнопку тревожной сигнализации. Свои слова о бомбе мужчина объяснил неудачной шуткой.

18 мая в Казани была эвакуирована школа после письма с сообщением о якобы заложенной бомбе. Детей разместили в другом учебном заведении. В записке ее автор указал, что он сообщник Ильназа Галявиева, который расстрелял учеников и педагогов в казанской гимназии №175. «Помните, как в 175-й мой сообщник прибил почти 300 килограммов человечины», — говорилось в тексте.