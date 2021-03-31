В Киеве сообщили о взрывчатке в посольстве России

Неизвестные сообщили в полицию Киева о взрывчатке, заложенной на территории посольства России, апелляционного суда и жилого комплекса Time. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В пресс-службе полиции подтвердили, что получили сообщение о том, что объекты заминированы. На месте работают следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники.

В июне прошлого года поступило сообщение о заложенной бомбе на территории посольства России в Абхазии.

Ранее возле российской диппредставительства в столице Ливана Бейруте разорвались гранаты со слезоточивым газом. Дипломаты и их семьи не пострадали. На месте проходили столкновения демонстрантов с полицией.

В марте 2019 года на входе в Шереметьево в вещах 24-летнего сотрудника посольства США в Москве обнаружили мину со взрывателем.