В центре Киева посетители бара взорвали гранату и погибли

В центре украинской столицы прогремел взрыв, унесший жизни двух человек. Об этом сообщает ТСН.

По словам очевидцев, двое мужчин сидели на ступеньках одного из баров, и один из них достал гранату, привезенную из зоны силовой операции в Донбассе. По предварительной информации, боеприпас взорвался из-за неосторожного обращения, убив обоих.

Также ранения получила проходившая мимо женщина.

В мае аналогичный случай произошел в Харькове. Тогда от взрыва гранаты также погибли два человека 36 и 38 лет, еще один был доставлен в больницу со множественными осколочными ранениями головы и туловища.

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