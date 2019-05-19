В Харькове на гранате подорвались два человека

Два человека погибли, еще один получил ранения в результате взрыва гранаты в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, сообщение о взрыве на Двинской улице поступило в субботу, 18 мая, в 23:42. Указывается, что погибшими оказались двое мужчин 36 и 38 лет.

Пострадавшего 35-летнего мужчину госпитализировали со множественными осколочными ранениями головы и туловища. Его состояние оценили как удовлетворительное.

В полиции также отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В апреле сообщалось, что житель Николаевской области на Украине погиб в результате взрыва гранаты в своем доме.

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