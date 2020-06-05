К посольству России в Абхазии приехали силовики после звонка о бомбе

К посольству России в Абхазии приехали сотрудники силовых ведомств после звонка о бомбе, передает в пятницу, 5 июня, Sputnik Абхазия.
На месте находятся представители Службы госбезопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям и МВД. Территорию возле диппредставительства обследуют.
Возле посольства убирают припаркованные машины, людей просят разойтись. По неофициальной информации, сообщение о бомбе ложное.
В январе сообщалось, что возле посольства России в столице Ливана Бейруте разорвались гранаты со слезоточивым газом. Это случилось на территории диппредставительства. Дипломаты и их семьи не пострадали. Возле посольства проходили столкновения демонстрантов с полицией.
В том же месяце прогремел взрыв в «зеленой зоне» Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства.