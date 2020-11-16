В Киеве заминировали здание администрации

Здание Киевской городской государственной администрации (КГГА) заминировали, эвакуированы 1350 человек. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, на месте в настоящее время работают правоохранительные органы и сотрудники профильных служб, чтобы проверить наличие взрывоопасных предметов.

Как сообщает «Укринформ», информацию о минировании подтвердила руководитель Управления информационного обеспечения и доступа к публичной информации аппарата КГГА Екатерина Баранова. Она также уточнила, что звонок о минировании был анонимным. Других подробностей сотрудница администрации не привела.